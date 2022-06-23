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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Yangında can pazarı: 5'inci kattan atladı - Güncel haberler
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Kırıkkale'de yangında can pazarı! 5'inci kattan atladı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki 6 katlı binanın 5'inci katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Kısa sürede yangının büyüdüğü dairede bulunan Muhammet Emin K., alevlerden kurtulmak için balkondan aşağı atladı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, yangında bir kişi de dumandan etkilendi

Son dakika: Yangında can pazarı: 5'inci kattan atladı - Güncel haberler
Yangında can pazarı: 5'inci kattan atladı
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DHA

Kırıkkale'de 5'inci kattaki dairede çıkan yangında balkondan atlayan Muhammed Emin K. ağır yaralandı, 1 kişi de dumandan etkilendi.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi 286. Sokak'taki apart dairelerin bulunduğu 6 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek daireyi sardı.

ALEVLERDEN KURTULMAK BALKONDAN ATLADI

Yangın sırasında dairede bulunan ve çevresini saran alevlerden kurtulmak isterken 5'inci katta bulunan dairenin balkonundan aşağı atlayan Muhammed Emin K. ağır yaralandı. Yangında dumandan etkilenen Burak Ü. ile hastaneye kaldırıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, polis ve gaz ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI

Tedavi altına alınan Muhammed Emin K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu olduğu öğrenildi. Yangının çıktığı apartta ve çevrede oturanlar sokaklara çıktı. Ayrıca, Muhammed Emin K.'nin sabah saatlerinde apart daireye yerleştiği öğrenildi.

Yangını ilk gören İlyas Çelik, "Uyandığım sırada elektrikle yoktu. Pencereden dışarı baktığımda yangını gördüm ve itfaiyeyi aradım. Yola çıktım itfaiyeye yolu tarif etmek için. Daha sonra itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü. Atlayan kişiyi görmedim. Vatandaşları uyarmak için diğer tarafa gittim. Yangın sırasında yoktu. Sonradan balkona çıkmış. Sonra bu tarafa geldim balkondan atlamış" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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