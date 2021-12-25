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Haberler Gündem 3. Sayfa Yangında can pazarın
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Malatya'da 5 katlı binada yangın

Malatya’da 5 katlı apartmanın son katında çıkan yangında Suriye uyruklu 5 kişi dumandan etkilendi. Yangında bitişik partmanda mahsur kalan 5 kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangında can pazarın
HABERTURK.COM

Ferdi Durdu’nun haberine göre, yangın sabaha karşı 04.00 sıralarında Sıtmapınarı Semti Terminal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanı son katında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangınla ilgili ihbar üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 7 araç ve 21 itfaiye personeliyle yangına müdahale etti.

Yangın çıkan dairede bulunan ve dumandan etkilenen Suriye uyruklu 5 kişi itfaiye merdiveni ile indirilerek, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.
Yangının olduğu binanın bitişiğinde bulunan apartmanda mahsur kalan 5 kişi yine itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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