Yangında ölen kız kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi - AYDIN

AA

Cuma Mahallesi'ndeki kulübede çıkan yangında hayatını kaybeden Nazlı Kartal (4) ve Irmak Kartal'ın (2) cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından helallik alınması için babaevine getirildi.Baba Ahmet Kartal evlatlarının tabutu başında gözyaşı döktü, sinir krizi geçiren anne Ayşe Kartal'ı ise komşuları sakinleştirdi.Kardeşlerin cenazeleri, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.- OlayÇine'de yaşayan Ahmet Kartal (37) ve eşi Ayşe Kartal (26),dün kendilerine ait Cuma Mahallesi'ndeki tarlaya çalışmaya gitmiş, çocukları Nazlı ve Irmak Kartal'ı buradaki tek gözlü kulübeye bırakmıştı.Bir süre sonra kulübede çıkan yangında 2 kız kardeş hayatını kaybetmişti.