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Haberler Gündem 3. Sayfa Yangında üzerine devrilen dolap öldürdü
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Yanan evde üzerine devrilen dolabında altında cansız bedeni bulundu

Amasya'da, tek katlı evde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında, alevlerden kaçmaya çalıştığı sırada devrilen dolabın altında kalan Cavit Kol yaşamını yitirdi

Yangında üzerine devrilen dolap öldürdü
Yangında üzerine devrilen dolap öldürdü
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DHA

Amasya'da, evde çıkan yangında üzerine dolap devrilen Cavit Kol (60) hayatını kaybetti.

Yangın, Gökmedrese Mahallesi Arzu Sokak'ta sabah saatlerinde Cavit Kol'a ait tek katlı evde çıktı. İddiaya göre, elektrikli ısıtıcının devrilmesiyle çıkan yangında alevler evi sardı. Evden çıkmaya çalışan Kol'un üzerine kıyafet dolabı devrildi.

DOLABIN ALTINDA BULUNDU

İhbarla adrese gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dolabın altında, Kol'un cansız bedenine ulaşıldı. Kol'un cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"BELLİ BİR MÜDDET BULUNAMADI"

Cavit Kol'un komşusu Mustafa Menç, "Yangını komşuların haber vermesiyle duyduk. İtfaiye yangına müdahale etti. İçeriye girdik, üzerine dolap düştüğü için belli bir müddet bulunamadı. Daha sonra bulunduğunda vefat ettiğini öğrendik. Yangının elektrikli sobadan kaynaklandığı söylendi" dedi.


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