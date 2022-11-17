Yangından dumandan etkilenen Ebrar'dan acı haber 0:00 / 0:00

İHA

Gaziantep'te, evde çıkan yangında dumandan etkilenen Ebrar Ok (4), 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Yangın, 8 Kasım 2022 Salı günü Şehitkamil ilçesi Girne Mahallesi Sofdağı Sokak'ta bulunan bir evde çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası 4 yaşındaki Ebrar Ok evde mahsur kaldı. Dumanların kapladığı evden güçlükle kurtarılan küçük kız, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ebrar Ok, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen 9 günlük yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybeden Ebrar'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.