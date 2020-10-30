Yangından sağ kurtulan Üsküplü Türk esnaf, hayatını insanlara yardıma adadı

AA

Yaptığı yardımlarla son günlerde ülke kamuoyunda da örnek gösterilen Ali'nin hikayesi, insan hayatındaki bir anın neleri değiştirebileceğini gösteriyor.

Şehrin eski Osmanlı ve Türk ailelerinden birinin mensubu olan Ali, babasından öğrenip devraldığı berberlik zanaatıyla geçimini sağlıyor.

Yıllarını ve imkanlarını ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye harcayan Ali'nin yaşamı, 6 yıl kadar önce Çayır semtinde yaşadığı binada çıkan büyük yangından sonra değişti.

Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangından sonra bir süre hastanede tedavi gördüğünü anlattı.

O dönemde Allah'a bir söz verdiğini dile getiren Ali, "Hayatta olduğum sürece yardım edeceğim. 17 yıldır evliyim, çocuğum yok ve aç olan her çocuğa yardımcı olmak istiyorum." dedi.

- Arabasını yardım için sattı

Para kazanmak için birkaç yıl önce Avusturya'ya gittiğini söyleyen Ali, burada berber olarak kazandığı para ile kendisine bir cip satın aldığını kaydetti.

Bu aracı daha sonra insani yardım amacıyla sattığını aktaran Ali, "8 ay önce maddi imkanlarım vardı. İki aracımdan birini sattım çünkü Allah beni ölümden döndürdü. O paralarla da günde 10 bin ila 15 bin Denar (1500 ila 2 bin 300 Türk lirası) parayı yardımlara harcıyordum. Dükkanıma günde 20 ila 30 aile geliyordu." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de her gün 2-3 ailenin haftalık yiyecek ihtiyacını karşıladığını söyleyen Ali, bu süreçte imkanı olmayan ailelere maske, sabun, deterjan gibi hijyen malzemeleri de sağladığını aktardı.

- Din ve ırk ayrımı yapmadan herkese yardım ediyor

Çalışmalarına yardımcı olması amacıyla Facebook'ta "Bidi Ali (Ali Ol)" ismiyle grup da kurduğunu dile getiren Ali, "Din veya ırk ayrımı yapmıyorum. Bir Müslüman olarak amacım, tüm dinlerden insanlara, Müslüman, Ortodoks, Yahudi veya Katolik diye ayrım yapmadan yardımcı olmak. Çünkü cennet ve cehennem herkes için var." dedi.

İnsanların yanı sıra hayvanlara da yardım ettiğini anlatan Ali, hayvanlarla "gönül dili" ile anlaştığını ve hayvanların konuşmasalar da kimin iyi kimin kötü olduğunu hissettiklerini ifade etti.

- Cumhurbaşkanı Pendarovski tarafından da kabul edildi

Yaptığı yardımlarla ülke kamuoyunun dikkatini çeken Fevzi Ali, 26 Ekim'de Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından da kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Pendarovski, Ali'nin insanlığından ve dayanışmasından övgü ile söz ederek, çalışmalarının başkalarına da örnek olması dileğinde bulundu.

Kurumsal olarak kendisine bir destekte bulunulmadığını söyleyen Ali, yardım kampanyasına arkadaşlarının ve berber dükkanına gelen müşterilerinin de destek olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüşmesinin ardından yalnız anneler için çocuklarına geçim kaynağı olacak Sosyal Mutfak Projesi'ne destek alacağını ümit eden Ali, "Her şeyden çok çocuklara bir şeyler verdiğimde, onların gözlerindeki o neşenin bedeli yok." ifadelerini kullandı.