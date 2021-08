HABERTURK.COM

İzmirli boya ve yalıtım teknolojileri firması ISONEM Türkiye genelinde çıkan ve kontrol altına almakta zorlanılan uzun süren yangınlarda 2 milyon TL değerinde atılabilir tip yangın söndürücü anti molotof yangın söndürücü solüsyon hibe etti. Yangınlar süresince tüm afet bölgelerine ürünleri bedelsiz olarak ulaştıran firma tüm üretimini durdurarak gece gündüz yardım için tüm beyaz ve mavi yaka olarak çalıştı.

Muğla, Marmaris, Bodrum, Denizli, Nazilli, Isparta, Antalya, Manavgat, Milas ve diğer yangın olan illere aynı gün içerisinde belediyeler aracılığı ile ve kendi araçları ile, akut, sar ve ahbap dernekleri aracılığı ile bedelsiz ürünleri yangın alanlarına yetiştirdi.

Firmanın ürünleri, yangınlar her zaman olabileceği düşüncesi ile önlem amaçlı her evde, her belediye, muhtarlık ve derneklerde bulunması gereken ve büyük derecede önlem alınarak bu şekilde felaketlerin önüne geçilebilecek özellikte, Ürünleri orman yangınlarını önlemede ve müdahalede kullanılabileceği gibi doğaya zarar vermeyen ürünlerdir.

Ürünler arasında en dikkat çeken “atılabilir tip anti molotof yangın söndürücü” ürünü anından müdahale için her evde, ofiste, araçlarda, kampta, piknikte, itfaiyelerde ve tüm kurumlarda hızlı müdahale için el altında bulunması gereken bir üründür. “atılabilir tip anti molotof yangın söndürücü” ateşe atıldığında atmosfere karışır. Ateşin sıcaklığı söndürme aracını buharlaştırır ve kimyasal reaksiyon başlar. Büyük miktarda karbondioksit gazı salgılayarak ateşi boğar oksijenle temasını keser ve böylece yangını söndürür. Kimyasal reaksiyon ayrıca soğutma aracı da ortaya çıkartır bu da yanan materyalin ısısını düşürür böylece diğer kimyasal köpükler devreye girerek alanda materyallerin yeniden alev almasının önüne geçilir.