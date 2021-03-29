Myanmar'da güvenlik güçlerinin saldırısı, güvenlik kamerasına yansıdı

AA

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 459'a ulaştı.Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayınladığı günlük raporda, son 24 saatte 36 can kaybının daha doğrulandığı belirtilerek toplam ölü sayısının en az 459 olduğu belirtildi.Ülkede 2 bin 559 kişinin gözaltında olduğu ve hakkında gözaltı kararı bulunan 119 kişinin ise gizlendiği kaydedildi.Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, güvenlik güçlerinin sivil halkın yaşadığı evlere yabancı cisimler fırlattığı görüldü. Bu anların kaydedildiğini fark eden güvenlik güçlerine bağlı bir kişinin ise kamerayı sopayla kırmaya çalışması dikkat çekti.