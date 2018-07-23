Yanıltıcı CV iş başvurusunu riske atıyor

Profesyonel özgeçmiş hazırlanması konusunda online destek veren cvlogin.com, iş başvurularının ilk iletişim aracı olan CV’lerde sıklıkla kullanılan yanıltıcı bilgilerin izini sürmek amacıyla bir araştırma yaptı. Türkiye’den 18 yaşından büyük toplam 1.023 kişinin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, CV’lerdeki kabul edilebilen-edilemeyen yalanlar gözler önüne serildi. Araştırmaya katılanların %87’si CV’lerdeki eğitim bilgisinin, %84’ü ise iş tecrübesi bilgisinin yanlış yazılmasının kabul edilemez olduğunu belirtiyor.
Araştırmaya göre, yöneticiler iş tecrübesi, yabancı dil, unvan, yetkinlikler, katılınan seminer, sahip olunan sertifikalarla ilgili yanlış bilgileri kabul edilemez görüyor. Hobi, isim ve yaşla ilgili yanlış bilgiler ise kabul edilebilir olarak değerlendiriliyor.
Katılımcıların %68’i iş tecrübesi süresi, %75’i yabancı dil, %71’i unvan, %69’u yetkinlikler, %60’ı seminerler-sertifikalar konusunda yanlış bilgi vermenin kabul edilemez olduğunu söylüyor. Araştırmaya katılan 1.023 kişinin %83’ü, hobiler için yazılan yanıltıcı bilgilerin kabul edilebilir olduğu görüşüne sahip. %20’si isim, %44’si ise yaş konusunda yanlış bilgi verilmesinde sakınca görmediğini belirtiyor.
Araştırmayla ilgili açıklama yapan cvlogin.com Kurucusu Birol Kabakoğlu, şunları söyledi:
“Bugüne kadar 400 binden fazla kişinin CV hazırlamak için kullandığı sistemimiz üzerinden gerçekleştirdiğimiz araştırmada, şaşırtıcı sonuçlar elde ettik. Her ne kadar sonuçlar aksini gösterse de temel bilgiler arasında yer alan isim ve yaş gibi bölümlerde yanlış bilgi vermenin işveren tarafında büyük güven kaybına sebep olacağı şüphesiz. Öte yandan ortaya çıkan veriler, CV’de yazılan yalanları kabul edilebilir gören çok sayıda kişi olduğunu da açıkça ortaya koyuyor. Bu durum, iş arayanların CV konusunda profesyonel destek alması gerektiğini bir kez daha kanıtlıyor. CV’de yanıltıcı bilgilere yer vermek, iş başvurusu sürecini büyük oranda riske atıyor. Kişilerin yanlış bilgilerle CV’lerini şişirmek yerine, doğru bilgileri etkileyici şekilde CV’lerine yerleştirmenin yollarını araması çok önemli."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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