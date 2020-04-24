Yanına gidemediği kızının doğum gününü vefa grubu aracılığıyla kutladı

AA

Çankaya ilçesinde oturan Sinan Bilici, iş için İstanbul'da bulunması ve seyahat kısıtlaması nedeniyle, Ankara'daki kızı 10 yaşındaki Roza Nil'in doğum gününü kutlayabilmek için Vefa Destek Koordinasyon Merkezini arayarak yetkililerden yardım istedi.

Çankaya Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, doğum günü için balon, pasta ve mum temin etti. Ailenin evine giderek kapıyı çalan ekipler Roza Nil'e sürpriz yaptı.

Görevlileri karşısında gören ve telefonda babasının sesini duyan Roza Nil, dilek tutup pastadaki mumları üfledi ve görevlilere teşekkür etti.