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        Haberler Sağlık Yanlış güneş gözlüğü seçimi sarı nokta hastalığını hızlandırabilir | Sağlık Haberleri

        Yanlış güneş gözlüğü seçimi sarı nokta hastalığını hızlandırabilir

        Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Oğuzhan Genç, havaların ısınmasıyla birlikte kullanımı artan güneş gözlükleri hakkında açıklamalarda bulunarak, yanlış güneş gözlüğü seçimlerinin sarı nokta hastalığını hızlandırabileceğini belirtti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 12:08 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:08
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        Kalitesiz güneş gözlüğüne dikkat!
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        Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Oğuzhan Genç, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kullanımı hızla artan güneş gözlükleri hakkında açıklamalarda bulundu. Genç, ''Biz hastaların tümüne güneş gözlüğü tavsiye ediyoruz. Güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Gözlük camının kalitesi çok önemlidir. Kötü kalite camlar göze zarar verebilir. Çünkü bu gözlüklerdeki amaçlar ultraviyole ışınlar dediğimiz UVA ve UVB ışınların gözün kornea ve kurucu elemanlarından geçtikten sonra göz retinasına çok az miktarda ulaşmasını sağlamak ve burada oluşabilecek kalıcı hasarı engellemektir" dedi.

        GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNDE CAM KALİTESİNE DİKKAT!

        Dr. Genç, kötü camların ışığı süzmezse gözbebeğini büyüteceği için faydadan çok zarar verebileceğini söyleyerek, şöyle devam etti: "İleri dönemde sarı nokta hastalığını hızlandırabilir. Retina hücrelerinde tahribat oluşturabilir. Bunların hepsi dikkat edilmesi gereken konulardır. O yüzden gözlük seçerken kalitesi sorulma ve doktora görünüp onun danışmanlığında gözlük alması önemli bir konudur. Güneş gözlüklerinin camları biraz daha koyu bir renge sahip bunun sebebi de güneş ışınlarının göze geçmesini engellemektir. Eğer kalitesiz sadece dış görünüş için alınırsa karanlık ortamda gözbebeği büyür ve göze daha fazla zararlı ışınlar geçer. Güneş gözlüğü estetik bir olaydır, görünüş sağlar ama en önemli faktör camın kalitesidir. Camın kalitesi seçilirken göz doktoruna danışılmalı ve bir optikçi tavsiyesi ile alınması çok önemlidir. Gösterişe kaçalım derken gözlere zarar vermeyelim.”

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