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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yanlış kan verildiği ileri sürülen hasta yoğun bakımda

        Yanlış kan verildiği ileri sürülen hasta yoğun bakımda

        Nevşehir Devlet Hastanesinde bacağından ameliyat olan kadına yanlış kan verildiği ileri sürüldü. Kadın yoğun bakıma alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 15:37
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        Yanlış kan verilen kadının kalbi durdu
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        Nevşehir Devlet Hastanesinde kırık bacağından ameliyat olan Emine E. (75), ardından servise alındı. İddiaya göre, ameliyat sonrasında hastaya sağlık personeli tarafından bir başka hasta için getirilen kan verildi. Kan nakli sırasında fenalaşan ve kalbi duran kadına ilk müdahale serviste yapıldı. Emine E. daha sonra yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

        "ANINDA MÜDEHALE EDİLEREK HASTA YOĞUN BAKIMA ALINDI"

        Konu ile ilgili açıklama yapan Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Abdullah Eyvaz, "Hastanemizde yatmakta olan bir hastanın, kan transfüzyonu sırasında gelişen reaksiyon sonucunda kalbi durdu. Anında müdahale edilerek hasta yoğun bakıma alındı. Buradaki tedavisinin ardından hasta 3. basamak yoğun bakım ünitesi olan Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanın şu an hayati tehlikesi devam ediyor” dedi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay da, "12.08.2023 tarihinde Nevşehir Devlet Hastanesi Ortopedi Servisinde yatmakta olan Emine E. (75) isimli hastaya yapılan kan transfüzyonu sırasında hasta fenalaşmış ve kardiyak arrest gelişmiştir. Hastaya Ortopedi Servisinde ilk müdahale yapılmış olup 3. seviye erişkin yoğun bakım servisinde takibe alınmıştır. Yapılan inceleme neticesinde hastaya takılan kana karşı reaksiyon geliştiği anlaşılmıştır. Hasta ileri düzey takip ve tedavisi için Kayseri Şehir Hastanesine ivedilikle transfer edilmiştir. Hastanın tedavisi Yoğun Bakım şartlarında devam etmektedir. Konu ile ilgili idari soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

        Nevşehir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Yunus Emre Çakır ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nevşehir Devlet Hastanesinde yatmakta olan bir hastaya başka bir hastanın kan ürünü verilmesi üzerine hastada reaksiyon gelişmiş, hasta entübe edilerek Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılmıştır” dedi.

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