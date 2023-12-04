Yanlış kullanılan 10 emoji: Aslında çok farklı anlamları var

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ASLINDA İYİ BİR ANLAMA GELİYOR Kötü bir şeyi simgeliyormuş gibi gözüken bu emoji aslında kötü ruhları uzaklaştıran Japon canavarı Namahage'den esinlenerek tasarlandı.

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ANLAMI BİRÇOK KİŞİ TARAFINDAN BİLİNMİYOR Anlamı pek bilinmeyen bu emoji birçok ülkede farklı bir şekilde yorumlandı "No Girl (Kız yok)" veya anlamı olmayan bir kısaltma emoji olduğu düşünüldü. Ancak emojinin asıl anlamı "Not Good (iyi değil)"dan geliyor. İyi bir anlama gelmeyen bir düşünce belirtilir.