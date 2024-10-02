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        Yanlış sürücüler ve muavin darbedilmiş!

        Burdur'da 5 kişi 2 otobüs şoförünü ve muavini darbettiler. Trajikomik olayda, yolcu yakınlarının yanlış sürücüleri ve muavini darbettiği ortaya çıktı. Zanlılar serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 20:27 Güncelleme: 02.10.2024 - 20:37
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        Yanlış sürücüler ve muavin darbedilmiş!
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        Burdur'da tartıştıkları yolcu otobüsü personeli yerine yapılan değişim sonrası otobüsün diğer 2 sürücüsü ve muavinini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

        Ali Çelebi (41) idaresindeki 26 BZ 038 plakalı otobüs, yolcu indirmek için Burdur Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne girdi.

        SOPALI SALDIRI

        Muavin Mustafa Erdoğan (37) yolcuların valizlerini verdiği sırada sopalı bir grubun saldırısına uğradı. Ardından grup otobüsün içine girerek bu sefer sürücü Çelebi ve yedek şoför Yasin Evkaya'yı (44) darbetti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ve muavin Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        Yaşananlar ise otogarın güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde ellerinde sopa bulunan bir grubun terminale girdiği, otobüsün yanında yaşanan arbede ve sopalı grubun terminalden çıkması yer alıyor.

        YANLIŞ SÜRÜCÜLER VE MUAVİN DARBEDİLMİŞ

        Tedavisinin ardından taburcu edilen otobüs sürücüsü Çelebi, gazetecilere, kendilerinden önceki vardiyanın muavin ve sürücüsünün bir yolcuyla tartıştıklarını ve yolcuyu Bilecik'te indirdiklerini söyledi.

        Yolcunun yakınları tarafından Burdur'da saldırıya uğradıklarını anlatan Çelebi, şunları dile getirdi:

        "Yaşanan tartışmadan haberimiz yoktu. Eskişehir'den otobüsü bindim, muavin arkadaşımı da Kütahya'dan aldım. Arabanın bizden önce çalışan personeli izne çıktı. Buraya geldiğimizde bir grup ellerinde sopa ve kazma sapıyla otobüse geldiler. Küfür etmeye başladılar, 'mevzu nedir?' diyene kadar bana ve arkadaşlarıma vurdular, yolcularımız da mağdur oldu. Kafamda, kolumda ve burnumda çatlak ve şişlikler var. Biz şikayetçiyiz, aracımızda da zarar var, camlarını kırdılar. Firmamız da bu olayın peşini bırakmayacak."

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        YOLCU İNDİRİRKEN SORGUSUZ SUALSİZ SALDIRI

        Muavin Erdoğan, yolcu indirirken sorgusuz sualsiz sopalı kişilerin saldırdığını belirtti.

        Kişileri tanımadıklarını ve şikayetçi olduklarını kaydeden Erdoğan, "Karışıklık olmuş, olay bizimle alakalı değil. Başka arkadaşlarla sıkıntı yaşamışlar ama geldiler bir anda bize saldırdılar." diye konuştu.

        Terminalden kaçan saldırganlar, polis ekiplerince yakalandı.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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