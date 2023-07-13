Yanlış tasarlanan pencere avukatın ölümüne yol açtı iddiası!

Edirne'de iş merkezinin 5'inci katındaki ofisinin penceresinden düşüp, hayatını kaybeden avukat Ünal Eral (55) için adalet sarayı önünde tören düzenlendi. Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Eral'ın ölümünün yanlış tasarlanan pencereden kaynaklandığını iddia etti.

DHA'da yer alan habere göre Edirne Barosu avukatlarından Ünal Eral, önceki gece Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turhan Caddesi'nde ev olarak da kullandığı iş merkezinin 5'inci katındaki ofisinin mutfak penceresini açmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Eral, beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

REKLAM AVUKAT İÇİN ADLİYE SARAYI ÖNÜNDE TÖREN Serinlemek için pencereyi açmak istediği sırada dengesini kaybettiği olasılığı üzerinde durulan Eral için Edirne Adalet Sarayı önünde tören düzenlendi. Törene, Eral'ın eşi Serpil Eral, çocukları Işıl Çağla ve Asil Kaan Eral ile Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, avukatlar ve adliye çalışanları katıldı. Eral'ın eşi ve çocuklarının gözyaşlarına hakim olamadığı törende, helallik istenip, dua okundu. Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Eral'ın ölümünün yanlış tasarlanan pencereden kaynaklandığını iddia etti.

"İLK BULGULAR DOĞRULUYOR" Gökhan Karakoç, Baromuzun 30 yıllık mensubu, eski savcı, iyi bir hukukçu, iyi bir abiyi ebediyete uğurlamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Trajik bir ölüm. Her ölüm erkendir ama abimizin ölümü daha da erken oldu ve bizi çok üzdü. İlk bulgular maalesef ölümün, yanlış tasarlanan ve planlanan bir pencere sebebiyle meydana geldiğini doğruluyor. O anlamda akıllarda başka bir tereddüt varsa buradan açıkça söylemek isterim ki; maalesef abimizi elim bir kaza sonucu ebediyete uğurladık dedi. REKLAM