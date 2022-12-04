Yanlışlıkla arkadaş katili oldu

Denizli'de, askere gitmek için gün sayan gencin, kız meselesi tartışmasında kendisini kavgaya götüren arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurularak öldüğü ortaya çıktı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde bulunan Kazım Arslan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında kız meselesi nedeniyle husumet olan T.O. ile Hüseyin Niyaz (23), Niyaz'ın en yakın arkadaşları olan iki kardeş H.C. ve U.C. parkta buluştu. Çıkan tartışmada Niyaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından olay yerinde bulunan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.