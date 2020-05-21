Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliğinden izin çıktı

AA

Kentte bilgisayar firması bulunan Özçelik, Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Seyfebeli mevkisindeki çiftliğinde bulunan tavuk ve arılarına bakmak için internet üzerinden izin belgesi başvurusunda bulundu.

İzin belgesinin onaylandığına dair mesaj alan Özçelik, belgeyi KKTC İçişleri Bakanlığının düzenlediğini fark etti.

Yanlışlıkla KKTC İçişleri Bakanlığına ait internet sitesinden başvuru yaptığını anlayan Özçelik'in sosyal medyada paylaştığı belgeyi görenler şaşkınlık yaşadı.

Özçelik, bugün Sivas Valiliğine başvurarak izin belgesini aldı.

- " Hoş bir anı oldu, sosyal medyada paylaşmıştım ilginç tepkiler geldi"

Hayvanların bakımı için gittiği çiftlikte AA muhabirine açıklamada bulunan Özçelik, sokağa çıkma kısıtlamasında 40'a yakın tavuğu ve 10 kovan arısına bakmak için bazı istisnalar kapsamında izin belgesi talep ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığının sitesine başvuru yapmak istediğini belirten Özçelik, "İnternetten İçişleri Bakanlığının sitesine tıkladığımda form bilgilerini istedi ve doldurdum. Ertesi gün cep telefonuma İçişleri Bakanlığından geldiğini düşündüğüm mesaj geldi. Belgenin onaylandığını ve izin verildiğini ifade ediyordu." dedi.

İndirdiği belgeyi kontrol ettiğinde belgenin KKTC İçişleri Bakanlığınca düzenlendiği gördüğünü ve çok şaşırdığını anlatan Özçelik, şunları kaydetti:

"Belge KKTC İçişleri Bakanlığınca onaylanmıştı. Bilgilerimin olması ve Sivas yerleşim yeri için düzenlenmesi dikkatimi çekti. İlk önce KKTC'yi fark etmedim, fark ettiğimde acaba ortaklaşa düzenlenen bir belgemi diye düşündüm ama KKTC'nin verdiği bir belge olduğunu gördüm. Belgeyi saklıyorum, hoş bir anı oldu. Sosyal medya hesabımda paylaşmıştım ve KKTC'de bu olay gündem olmuş. İlginç tepkiler geldi."

KKTC İçişleri Bakanlığına yanlışlıkla başvuru yaptığını vurgulayan Özçelik, bunun kabul görmesinin şaşkınlığını yaşadığını dile getirdi.

Daha sonra bugün Sivas Valiliğine yaptığı başvurusunun onaylandığını anlatan Özçelik, "4 gün boyunca günde 2'şer saatlik süreyle hayvanlarıma bakmak için izin verildi. Saat 15.00 ile 17.00 arasında gelip burada hayvanlarımın yemlerini ve sularını vereceğim." diye konuştu.