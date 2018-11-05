Ailesi ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladığı güreşte kısa sürede ilerleyen 17 yaşındaki milli sporcu Damla Kör, Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Tekirdağ'da yaşayan ve 12 yaşından beri güreşle ilgilenen Damla Kör, hem ulusal hem de uluslararası alanda elde ettiği başarılara dünya şampiyonluğunu da eklemeyi hedefliyor.

Milli sporcu yaptığı açıklamalarda, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip plaj güreşinde dünya üçüncülüğü başarısı kazandığını söyledi.

Türkiye'yi uluslararası bir şampiyonada temsil ettiği için gururlu olduğunu ifade eden Kör, "İlkokula giderken antrenörüm okula gelmişti ve o zaman güreşle tanıştım. Ondan sonra bu sporla ilgilenmeye başladım. O günden sonra hiç bırakmadım. İlk iki sene sürekli çalıştım ama derece yapamadım. Üçüncü yılımda Türkiye üçüncüsü oldum. Daha sonra Tekirdağ'da Türkiye Şampiyonası oldu ve burada yine üçüncü oldum." ifadelerini kullandı.

"KADINLAR GÜREŞ YAPAMAZ DİYE BİR ŞEY YOK"

Bundan sonra daha çok çalışacağını aktaran Damla Kör, kendisine dünya şampiyonluğu hedefi koyduğunu dile getirdi.

Plaj güreşinin oldukça zorlu olduğunu vurgulayan başarılı sporcu, "Güreş erkek sporu olarak görülebilir ama bence hiç de zor değil. 'Kadınlar güreş yapamaz.' diye bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de bu sporu başarıyla yapan kadın sporcular bulunduğunu anlatan Damla Kör, "Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece alan kadın güreşçilerimiz var. Başladıktan sonra, 'Yapamazsın bırak.', 'Kadınlar güreş yapamaz.' diyenler oldu ama ben hiçbirine katılmadım. Bana, 'Yapamazsın bırak.' diyenlere inat, dünya üçüncüsü oldum. Aldığım dereceyle kadınların da başarabileceğini gösterdim." şeklinde konuştu.

ATEŞ: "ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİ"

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü güreş antrenörü Ömer Ateş, ilk defa Tekirdağ'dan bir sporcunun Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'na katıldığını aktardı.

Ateş, sporcusunun çok iyi bir dereceyle şampiyonayı tamamladığını dile getirerek, "Şampiyonaya erkekler ve kadınlarda 60'a yakın sporcu katıldı. Sporcumuz Damla Kör, dünya şampiyonasında üçüncü oldu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Dünya şampiyonasında derece almamız çok güzel bir duygu. İnşallah gelecek yıllarda daha da çok gelişerek, ülkemize şampiyonluk kazandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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