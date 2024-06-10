Yapay tatlandırıcı ksilitol, kalp krizi ve felce yol açabilir

"European Heart Journal" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre araştırmacılar, 2004-2011'de kalp rahatsızlığı için tedaviye alınan hastaların 1157 kan örneği ile yüksek kalp rahatsızlığı riski altındaki 2 bin 100 kişinin kan örneklerini inceledi.

Sakız ve diş macunu gibi birçok üründe kullanılan yapay tatlandırıcı ksilitolun, kanın daha kolay pıhtılaşmasına neden olabildiğini tespit eden araştırmacılar, pıhtıların kalbe ulaşmasıyla kalp krizine, beyne ulaşmasıyla da felce yol açabileceğini belirledi.

"ÖLÜMCÜL SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Araştırma ekibinden Dr. Stanley Hazen, CNN'e yaptığı açıklamada, ksilitolun obezite ve diyabet gibi hastalığı bulunanlara alternatif tatlandırıcı olarak verildiğine dikkati çekerek, bunun ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.