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        Haberler Magazin Cem, Cem'i dövdürdü

        Cem, Cem'i dövdürdü

        Ünlülerin yapay zekâyla üretilen içerikleri, görenlere tebessüm ettiriyor. Söz konusu içerikler, yapay zekâda ne ölçüde ilerleme kaydedildiğini gözler önüne seriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 12:00 Güncelleme: 19.02.2025 - 12:01
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        1

        KEREM BURSİN

        Bir paylaşımındaki İngilizce konuşması, sosyal medyada alaya alanan Kerem Bursin, İngilizce öğretmeni olursa...

        2

        HADİSE

        Güzelliğini, bolca yemek yemeye borçlu olduğunu söyleyen Hadise, nar gibi kızarmış tavuğun hakkından gelirken...

        3

        SERENAY SARIKAYA

        Güzelliğini, bolca yemek yemeye borçlu olduğunu söyleyen bir diğer ünlü...

        4

        KIVANÇ TATLITUĞ

        Yakışıklılığını üzerinde taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ...

        5

        CEM YILMAZ

        Koluna, kendini dövdüren bir diğer ünlü...

        6

        TEOMAN

        Son zamanlardaki açıklamalarıyla ermiş kişi olarak tanımlanan Teoman...

        7

        ZEHRA GÜNEŞ

        'Wonder Woman' Gal Gadot'a meydan okuyan Zehra Güneş; "Ben, daha güçlü ve güzelim"...

        8

        İBRAHİM TATLISES

        Yaşlanmak bilmeyen İbrahim Tatlıses...

        9

        MAURO ICARDI

        Sürekli saç stili değişkliğine giden Mauro Icardi'ye yeni saç modeli önerisi...

        10

        İLBER ORTAYLI

        Sahip olduğu bilgilerin görsel hali...

        Yapayzekâ uygulaması: yapayzekakreatif

        #ünlüler
        #Yapay Zeka
        #cem yılmaz
        #kıvanç tatlıtuğ
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