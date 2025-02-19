Cem, Cem'i dövdürdü
Ünlülerin yapay zekâyla üretilen içerikleri, görenlere tebessüm ettiriyor. Söz konusu içerikler, yapay zekâda ne ölçüde ilerleme kaydedildiğini gözler önüne seriyor
KEREM BURSİN
Bir paylaşımındaki İngilizce konuşması, sosyal medyada alaya alanan Kerem Bursin, İngilizce öğretmeni olursa...
HADİSE
Güzelliğini, bolca yemek yemeye borçlu olduğunu söyleyen Hadise, nar gibi kızarmış tavuğun hakkından gelirken...
SERENAY SARIKAYA
Güzelliğini, bolca yemek yemeye borçlu olduğunu söyleyen bir diğer ünlü...
KIVANÇ TATLITUĞ
Yakışıklılığını üzerinde taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ...
CEM YILMAZ
Koluna, kendini dövdüren bir diğer ünlü...
TEOMAN
Son zamanlardaki açıklamalarıyla ermiş kişi olarak tanımlanan Teoman...
ZEHRA GÜNEŞ
'Wonder Woman' Gal Gadot'a meydan okuyan Zehra Güneş; "Ben, daha güçlü ve güzelim"...
İBRAHİM TATLISES
Yaşlanmak bilmeyen İbrahim Tatlıses...
MAURO ICARDI
Sürekli saç stili değişkliğine giden Mauro Icardi'ye yeni saç modeli önerisi...