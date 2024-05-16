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        Haberler Sağlık Yapay zeka doktorlara yardımcı olacak

        Yapay zeka doktorlara yardımcı olacak

        Bir tedavide tercih edilecek optimal cerrahi sürecin belirlenmesinde doktorlara yardımcı olan "dijital ikiz" teknolojisi, yakın gelecekte tüm vücut için uygulanabilir ve geniş kitlelere sunulan bir hizmete dönüşebilir

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 22:06 Güncelleme: 16.05.2024 - 22:16
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        Yapay zeka doktorlara yardımcı olacak
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        The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, John Hopkins Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Profesörü Natalia Trayanova, ekibiyle oluşturduğu dijital kalp kopyası üzerine sayısız deney yaparak hastaya zarar vermeden tedavide tercih edilecek optimal cerrahi sürecin belirlenebildiğini kaydetti.

        İSABETLİ TEŞHİSLER İÇİN KULLANILABİLECEK

        Trayanova ve ekibi, kalp ritim bozukluğu olan 80 yaşındaki bir hastanın manyetik rezonans görüntülerinden (MRI) faydalanarak oluşturdukları üç boyutlu modelin, cerrahi operasyonun başarılı sonuçlarını doğru şekilde öngördüğünü ortaya koydu.

        Gebe kadınların rahimlerinin üç boyutlu modellerini kullanarak prematüre doğumları önlemeyi amaçlayan Columbia Üniversitesi Makine Mühendisliği Profesörü Kristin Myers, yeni şekillenen dijital ikiz teknolojisinin bu konuda daha isabetli teşhisler için kullanılabileceğini vurguladı.

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        ARAŞTIRMA ZORLUKLARI VE GELECEK UYGULAMALAR

        Araştırmacılara göre sınai üretim süreçlerinde ürün optimizasyonu için geniş kapsamda kullanılan bu teknolojinin sağlık alanına uyarlanmasındaki zorluklar arasında; hücrelerin üç boyutlu modellenmesindeki teknik zorluklar, giyilebilir sağlık teknolojilerinin getirdiği gizlilik kaygıları ve geliştirilme sürecindeki yapay zekanın hatalı belirlemeleri yer alıyor.

        Buna karşın, özel ve devlet yatırımlarıyla desteklenen teknolojinin, tüm vücudun haritalanması için geliştirilmesi ve geniş kitlelere sunulan bir hizmet haline gelmesi hedefleniyor.

        Bilim ve teknoloji alanında yatırım araştırmaları yapan MarketsandMarkets firmasının raporuna göre, küresel çapta 2023'te 1,6 milyar dolar değerinde olan tıptaki dijital ikiz teknolojisi uygulamaları, gelecek 10 yılda pazar hacmini sürekli arttırarak 2028'de 21,1 milyar dolar değerine ulaşacak.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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