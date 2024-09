"Yapay zeka eğitimleri artık cepte"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hizmete sunulan ücretsiz eğitim portalı BTK Akademi’nin mobil uygulamasını kullanıma açtıklarını belirterek mobil uygulama sayesinde, masaüstü cihazlara erişimi olmayanların cep telefonlarından eğitimlere katılabileceklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, mobil uygulamada masaüstü cihazlarda olduğu gibi 10 ana kategori altında 283 konu başlığında eğitim bulunduğunun altını çizdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hizmete sunulan ücretsiz eğitim portalı BTK Akademi’nin mobil uygulamasını kullanıma açtıklarını duyurdu. BTK Akademi’nin bilimsel, teknolojik ve sürekli kendini yenileyen eğitim anlayışı ile 2017 yılında hizmete sunulduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, BTK Akademi bünyesinde gerçekleştirilen programların sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde, konusunda uzman iç eğitmenlerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile ulusal ve uluslararası diğer tüm paydaşların iş birliği ve katkılarıyla herkese sunulduğunu ifade etti.

BTK Akademi eğitim portalının bugün itibarıyla kayıtlı kullanıcı sayısının toplamda 2 milyon 258 bin 273’e ulaştığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, portalın haftalık görüntülenme sayısının ise 600 bin ile 650 bin arasında değiştiğini söyledi. Kullanıcı istatistiklerinin artarak devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, BTK Akademi’ye her hafta yaklaşık 10 bin yeni kullanıcı katıldığının da altını çizerek, “BTK Akademi Çevrim İçi Eğitim Portalı’nda Kişisel Gelişim, Sistem, Yazılım, Kariyer Yolu, Regülasyon, Güvenli İnternet, Tasarım, K12, Yapay Zeka ve İşletme Dünyası olmak üzere 10 ana kategori altında 283 konu başlığında, toplam 146 bin dakika çevrimiçi eğitim bulunuyor” dedi.

"EĞİTİMLERE İNTERNETİN OLDUĞU HER NOKTADAN ERİŞİM SAĞLANACAK"

BTK Akademi eğitim portalına her noktadan erişim sağlanması ve eğitimlere kesintisiz devam edilebilmesi amacıyla BTK Akademi mobil uygulamasını kullanıma açtıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, mobil uygulama ile hedeflenenin masaüstü cihazlara erişimi olmayan kullanıcıların cep telefonlarından eğitimlere erişebilmelerini ve yeniliklerden haberdar olmalarını sağlamak olduğunu vurguladı. Uraloğlu, “BTK Akademi mobil uygulama içerisinde masaüstü erişimde olduğu gibi 10 ana kategoride 283 eğitim başlığı katılımcının hizmetine sunduk. Kullanıcılar tek dokunuş ile bütün eğitimlere ulaşacak ve eğitimlere internetin olduğu her noktadan erişim sağlanacak. Her yaştan insanımızı BTK Akademi’nin geleceği tasarlayan eğitimleriyle ücretsiz olarak buluşturuyoruz” diye konuştu.