Yapay zekâya göre ideal kadın ve erkekler böyle görünüyor

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan "mükemmel görünüş" birçok kişinin vücudundan ve görünüşünden rahatsız olmasına neden oluyor. Özellikle sosyal medya ile şekillenen güzellik standartlarına takıntılı şekilde uymaya çalışmak kişilerde psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklara yol açabiliyor.

Bu kapsamda yaşanan hastalıklardan biri olan Bulimia'ya dair araştırmalar yaparak, insanları bilinçlendirmeyi hedefleyen Bulimia Projesi, mükemmel kadın ve erkeği tasarlaması için yapay zekâya başvurdu.