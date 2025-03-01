Yapay zeka ürünü: Trump ve Zelenskiy, 'dövüştü'

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in dünya kamuoyu önünde tartıştığı anlar dünyada şok etkisi yarattı.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in de katıldığı tartışma her iki tarafın da birbirinin sözünü kesmesi ve parmak sallamasına dönüşürken, hararetli tartışmanın yapay zeka versiyonu da yapıldı.

Videoda Zelenskiy'in Trump ve Vance ile dövüştüğü görülüyor. AI görüntüsü, sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.