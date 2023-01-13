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Yapay zeka uygulaması ChatGBT nedir ve nasıl kullanılır?

ChatGPT kullanıcıların sıklıkla tercih ettiği çok yönlü bir yapay zeka uygulaması. Özellikleri ile oldukça ilgi çeken uygulama, hem yapa zeka ile sohbet amaçlı kullanılabiliyor hem de insanların zorlandığı birçok konuyu kolaylıkla çözebiliyor. İşte, ChatGPT’nin neler yapabildiğine dair detaylar…

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  • Yapay zeka uygulaması ChatGBT nedir ve nasıl kullanılır? Özellikleri nelerdir, nasıl çalışır ve ne işe yarar?

    Yapay zeka teknolojilerinin yapabileceği performansı bizlere gösteren ChatGPT yakın gelecekte Google’a çok büyük bir rakip olacak gibi gözüküyor.
  • Yapay zeka uygulaması ChatGBT nedir ve nasıl kullanılır? Özellikleri nelerdir, nasıl çalışır ve ne işe yarar?

    CHAT GBT NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

    Teknoloji gündeminde önemli bir yere sahip olan yapay zeka modeli, CEO Sam Altman ve Peter Thiel gibi isimler sayesinde 30 Kasım 2022 tarihinde beta sürümü ile insanlarla buluştu. Milyonlarca kullanıcıya hitap eden yapay zeka uygulaması, sohbet tabanlı çalışıyor.
  • Yapay zeka uygulaması ChatGBT nedir ve nasıl kullanılır? Özellikleri nelerdir, nasıl çalışır ve ne işe yarar?

    Chat GBT’nin temel amacı kullanıcın sorduğu soruya, gerçek zamanlı bir şekilde yanıt oluşturabilmek. Kendisine sorulan sorulara en doğru şekilde cevap veriyor ve yanıtlarını kitaplar, makaleler ve web sitelerini kullanarak en doğrucu şekilde aktarmaya çalışıyor.

    Chat GBT özellikle tasarımcılar, yazılımcılar, çevirmenler ve yazı yazanlar gibi pek çok meslek grubu için kusursuz bir asistan.

    Bu kadar işlevi yerine getiren uygulama henüz emekleme aşamasında. Chat GBT’nin ilerleyen sürümlerinde yapabileceklerini hayal etmek pek mümkün görünmüyor.
  • Yapay zeka uygulaması ChatGBT nedir ve nasıl kullanılır? Özellikleri nelerdir, nasıl çalışır ve ne işe yarar?

    CHAT GBT NASIL KULLANILIR?

    Chat GBT yapay zeka uygulaması kullanabilmek için Chat GBT'nin resmi internet sitesine kayıt yaparak, giriş yapmanız gerekiyor.

    -İnternet sitesine giriş yapın.

    -Kaydol butonuna tıklayın ve OpenAI hesabı oluşturmak için adımları takip edin.

    -Chat GBT kaydınız tamamlandıktan sonra Türkçe destekli olduğu için metin kısmına herhangi bir şey yazabilir ve işlemlerinizi yerine getirebilirsiniz.
  • Yapay zeka uygulaması ChatGBT nedir ve nasıl kullanılır? Özellikleri nelerdir, nasıl çalışır ve ne işe yarar?

    CHAT GBT ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    Soru-cevap

    Matematik denklemleri çözme

    Metin yazma (Temel akademik makaleler, edebi metinler, film senaryosu vb.)

    Hata ayıklama ve düzeltme (Örneğin herhangi bir kod bloğundaki hataları tespit edip doğrusuyla düzeltme)

    Diller arası çeviri

    Metin özetleme ve metindeki anahtar kelimeleri tespit etme

    Sınıflandırma

    Tavsiyelerde bulunma

    Herhangi bir şeyin ne işe yaradığını açıklama (Örneğin bir kod bloğunun ne işe yaradığını açıklama)
  • Yapay zeka uygulaması ChatGBT nedir ve nasıl kullanılır? Özellikleri nelerdir, nasıl çalışır ve ne işe yarar?

    ChatGBT aynı zamanda birçok meslek grubuna yararlı özellikler sunuyor. OpenAI tarafından üretile yapay zeka modeli, dil öğrenme, veri analizi, yazılım geliştirme, yazı yazma ve okuma, matematiksel problemleri çözme gibi birçok işlemi gerçekleştirebiliyor.
  • Yapay zeka uygulaması ChatGBT nedir ve nasıl kullanılır? Özellikleri nelerdir, nasıl çalışır ve ne işe yarar?

    CHAT GBT NETWORK ERORR HATASI

    Chat GBT kullanırken, “ağ hatası” ya da “network error” uyarısı çıkıyorsa, bu uygulamanın çokfazla istek alıyor olmasından kaynaklı olabilir.

    Eğer uygulamaya çok sık istek gönderiyorsanız isteklerinizi yavaşlatmanız gerekir. Hatayı düzeltmek için bu adımları uygulayın:

    -Önbelleği temizleyin.

    -Hesabınıza tekrar giriş yapın.

    -E-posta adresinizi doğrulayın.

    -Cep telefon numaranızı doğrulayın.

    -Yeni bir hesap oluşturun.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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