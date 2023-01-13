Chat GBT’nin temel amacı kullanıcın sorduğu soruya, gerçek zamanlı bir şekilde yanıt oluşturabilmek. Kendisine sorulan sorulara en doğru şekilde cevap veriyor ve yanıtlarını kitaplar, makaleler ve web sitelerini kullanarak en doğrucu şekilde aktarmaya çalışıyor.

Chat GBT özellikle tasarımcılar, yazılımcılar, çevirmenler ve yazı yazanlar gibi pek çok meslek grubu için kusursuz bir asistan.

Bu kadar işlevi yerine getiren uygulama henüz emekleme aşamasında. Chat GBT’nin ilerleyen sürümlerinde yapabileceklerini hayal etmek pek mümkün görünmüyor.