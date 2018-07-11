Google'ın makine öğrenimi, araştırma ve arama ekiplerinin başındaki Giannandrea, sekiz yıl çalıştığı şirketten ayrıldıktan sonra kısa bir ara verdi ve Apple'daki yeni görevine başladı. Şirkete yakın kaynaklara göre, Siri ve Core ML (makine öğrenimi çekirdek ekibi) gruplarının yapısı değişmeyecek, ancak Giannandrea her iki ekibi de yapay zeka konusunda daha ileriye taşıyacak.

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