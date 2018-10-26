Yapay zekanın yaptığı portre 432 bin dolara satıldı
Bir yapay zeka programı tarafından yaratılan bir sanat eseri açık artırma ile 432 bin dolara satıldı. New York'taki Chritie's müzayede evinde satılan Edmond Belamy'nin Portresi adlı eser, Paris merkezli Obvious (Aşikar) adlı sanat kolektifi tarafından geliştirilen bir yapay zeka programının imzasını taşıyor.
26.10.2018 - 11:21 | Güncelleme:
Bir yapay zeka programı tarafından yaratılan bir sanat eseri açık artırma ile 432 bin dolara (2,4 milyon TL) satıldı.
Satış rakamı, portre için tahmin edilen 7-10 bin dolar aralığını kat kat aştı.
New York'taki Chritie's müzayede evinde satılan Edmond Belamy'nin Portresi adlı eser, Paris merkezli Obvious (Aşikar) adlı sanat kolektifi tarafından geliştirilen bir yapay zeka programının imzasını taşıyor.
Yapay zeka algoritması 14. ve 20. yüzyıllar arasında yapılan 15 bin portreyi içeren bir veri tabanına sahip.
Algoritma portreyi üretmek için kendi resmini veri tabanındaki diğer resimlerle karşılaştırarak değiştirdi ve artık bir değişiklik yapamadığı noktada resme son halini verdi.
İlk yapay zeka portre satışı
Bu portre büyük bir müzayede evinde satılan ilk yapay zeka eseri oldu.
Satışı düzenleyen Chritie's uzmanı Richard Lloyd "Yapay zeka geleceğin sanat piyasasında önemli yere sahip olacak teknolojilerden yalnızca biri" dedi ve ekledi:
"Fakat bunların etkisinin ne olacağını tahmin etmek için henüz çok erken."
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Yapay zekanın yaptığı portre 432 bin dolara satıldı/yapay-zekanin-yaptigi-portre-432-bin-dolara-satildi-21925212192521
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