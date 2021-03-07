Yapı Kredi'de kadın yönetici oranı yüzde 50'ye yaklaştı

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Yapı Kredi 2020 yılsonu rakamlarına göre kadın çalışan oranını yüzde 62 olarak gerçekleştirerek sektör liderliğine devam etti. Yine aynı dönemde bankanın yeni işe alımlardaki kadın oranı ise yüzde 55 oldu.

Fırsat eşitliği konusunda senelerdir sektörde öncü bir rol üstlendiklerini hatırlatan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, “Kadınların çalışma hayatındaki varlığını yalnızca ekonominin değil, aynı zamanda toplumun da gelişmişliğini yansıtan önemli bir gösterge olarak görüyoruz. Dünyanın da her anlamda daha iyi bir hale gelmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerekiyor. Cinsiyet ayrımı yapmadan herkese eşit imkânlar sunulmasının, özel sektör ve kamunun doğal bir sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Senelerdir kurum kültürümüzün önemli bir parçası haline gelen kadın istihdamı konusunda sektör ortalamasının üzerinde uzun zamandır öncü bir konumda bulunuyoruz. ‘Eşitliğin önündeki en büyük engel, uygulamalarda eşitliği destekleyecek yaklaşım ve süreçlerin olmamasıdır’ bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz çalışmalarla, farklı alanlarda faaliyet gösteren kurumlara da örnek olmayı amaçlıyoruz. Bu yaklaşımla aynı zamanda ülkemizin de geleceğine yatırım yapıyoruz” dedi.

Alp sözlerine şu şekilde devam etti: “Araştırmalar gösteriyor ki pandeminin getirdiği evden/hibrit çalışma modeli, ev işleri ve çocuk bakımı gibi pek çok ortak sorumluluğu tek başına üstlenmiş kadınların kariyer yolculuğunda birtakım riskleri barındırıyor. Tüm bu ortak sorumlulukların paylaşılması, doğru bir şekilde iş bölümlerinin yapılması ve tüm yükün tek bir tarafından omuzlanmaması gerekiyor. Bu açıdan kurumların eşitlik konusuna verdiği önemin ötesinde ailelerde de eşitlikçi bakış açısının yerleşmesi gerekiyor. Toplumdaki tüm kurumlara bu konuda büyük iş düşüyor.”

KADIN YÖNETİCİ ORANI YÜZDE 49,5

Kadın çalışan istihdamının yanı sıra kadınların yönetimde temsilinin de çok önemli olduğunu dile getiren Alp, “2020 yılında kadın yönetici oranımız yüzde 49,5 olarak gerçekleşti. Orta kademe kadın yönetici oranımızı önümüzdeki yıllarda daha da artırma hedefimiz bulunuyor. Bu yönde bir adım olarak Columbia Üniversitesi’nde kadınların liderlik gelişimine destek olmak üzere hazırlanmış olan ‘Women Leadership Development Programı’na katıldık.

Toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerimiz doğrultusunda, 2016 yılında UN Global Compact ve BM Kadın Birimi ortaklığında oluşturulan kadınların ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla güçlenmesini hedefleyen, özel sektörün en önemli küresel platformu Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’ne (WEPs) imza attık. Pandemi döneminde sürdürdüğümüz çalışmalarımız sonucunda Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) liderliğinde, Dünya Bankası teknik desteği ile hayata geçen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını dijital olarak gerçekleşen bağımsız denetimden geçerek almaya hak kazanan ilk şirket olduk. Diğer yandan çalışmalarımız uluslararası düzeyde de takdir görmeye devam ediyor. 2021 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer alan Türkiye’deki beş şirketten biri olduk’’ diye konuştu.

Yalnızca çalışma hayatında değil, her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu konumunda bulunduklarını dile getiren Alp sözlerine şu şekilde devam etti: “Yapı Kredi olarak hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini savunuyor ve attığımız önemli adımlarla bu bilincin toplumun her katmanına aşılanmasında öncü rol üstleniyoruz. Koç Holding’in küresel Etki Liderleri arasında yer aldığı HeForShe hareketini destekliyoruz. UN Women’ın, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çektiği ‘16 Günlük Aktivizm’ kampanyalarının katılımcıları arasında bulunuyoruz. Ayrıca 2019 yılında Aile İçi Şiddetle Mücadele Politikamızı uygulamaya başlayarak çalışanlarımıza ve yakınlarına danışma, yönlendirme, eğitim ve destek hizmetleri sunacak mekanizmaları hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de gerçekleştireceğimiz çalışmalarla toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına kadınları her alanda desteklemeye devam edeceğiz.”