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Yapı Kredi, Koronavirüs (Covid-19) salgınının tüm dünyayı etkilediği 2020 yılının ilk yarısında nakdi ve gayri nakdi kredilerini yılbaşından bu yana yüzde 9 artırarak, Türkiye ekonomisine 349 milyar TL kaynak sağladı. Nakdi kredi hacmini yılsonuna göre yüzde 11 artışla 254.7 milyar liraya çıkaran Yapı Kredi’nin özel bankalar arasındaki toplam kredi pazar payı yüzde 16 oldu. Konsolide aktif büyüklüğü ise 444.4 milyar TL’ye ulaşan bankanın net karı ise yıllık yüzde 4 artışla 2 milyar 461 milyon liraya çıktı.

Mevduatta TL odaklı büyümeyi sürdüren Yapı Kredi’nin, toplam müşteri mevduat hacmi yılbaşından bu yana yüzde 8 artışla 244.4 milyar liraya ulaştı. Banka, odak noktalarından olan TL vadesiz mevduatını yılın ilk yarısında yüzde 52, yabancı para vadesiz mevduatını ise yüzde 47 artırdı. Bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 18,1 olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “İçinden geçtiğimiz belirsiz dönemin ardından ‘yeni normal’ sürecine girdiğimiz şu günlerde müşterilerimizin ve ülkemizin yanında olmaya devam ediyoruz. Yılın ilk yarısında nakdi ve gayri nakdi kredilerimizi yüzde 9 artırarak ülke ekonomisine 349 milyar TL kaynak sağladık. Nakit kredi hacmimiz yüzde 11 artarak 254.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Müşteri odaklı çalışmalarımız ile toplam müşteri mevduatı hacmimiz ise yüzde 8 artışla 244.4 milyar lira oldu” diye konuştu.

Pandeminin finansal etkilerini azaltmak adına pek çok önlem alarak ülke ekonomisine güçlü bir şekilde destek olduklarını belirten Erün, şu bilgileri verdi: “Yapı Kredi olarak Hazine destekli ve Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla hayata geçirilen iki yeni programa dâhil olduk. “Çek Ödeme Destek Paketi” ve “Opex Kredi Destek Paketi”inde lider bankalar arasında yer alarak içinde bulunduğumuz bu dönemde müşterilerimizin yanında olmaya devam ettik ve bu kapsamda yılın ilk yarısında 7 milyar liralık kaynak sağladık.

Öte yandan, ihracatı desteklemek adına 14 Mayıs’ta yılın en yüksek katılımlı sendikasyon kredisine imza attık. Sendikasyon kredisinin tutarını, sözleşmenin akordeon özelliği sayesinde gelen yeni katılımcılarla 85 milyon dolar artırarak yaklaşık 785 milyon dolardan 870 milyon dolara çıkardık. İşleme 18 ülkeden 38 banka katıldı.

Böylece, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kısa vadeli likidite ihtiyaçlarına tahsis edilmek üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) sağladığımız 100 milyon dolar da dâhil olmak üzere uluslararası piyasalardan sağladığımız kaynağı 970 milyon dolara çıkardık. ”