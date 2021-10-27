Yapı Kredi'den yeni sendikasyon kredisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para Bankacılık
ABONE OL

Yapı Kredi'den yeni sendikasyon kredisi

Yapı Kredi, yılın ikinci yarısında 19 ülkeden 38 bankanın katılımı ile 360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon euro tutarında sendikasyon kredisi sağladı. Yapı Kredi’nin, sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olma özelliği taşıyan 822 milyon dolarlık sendikasyon kredisi, dış ticaretin finansmanı için kullanılacak.

Yapı Kredi'den yeni sendikasyon kredisi
HABERTURK.COM

Yapı Kredi, yılın ikinci yarısında 19 ülkeden 38 bankanın katılımı ile 360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon euro tutarında sendikasyon kredisi sağladı. Yapı Kredi’nin, sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olma özelliği taşıyan 822 milyon dolarlık sendikasyon kredisi, dış ticaretin finansmanı için kullanılacak.

Bankanın 360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığı kredinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla libor + yüzde 2,15 ve euribor + yüzde 1,75 oldu.

Sürdürülebilir ekonomik büyümenin ancak çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikle mümkün olduğuna inandıklarını belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu değerlendirmede bulundu: “Sürdürülebilirliğin, tüm paydaşlarımız için öneminin farkındayız. Bu anlamda sürdürülebilirliği her alanda benimseyerek iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Bu yıl, sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı ikinci sendikasyon işlemimize imza attık. 360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığımız kredi, dış ticaretin finansmanı için kullanılacak. Sağladığımız bu sendikasyon kredisi, uluslararası arenada ülkemiz ve bankamıza duyulan güvenin de önemli bir göstergesi. Yapı Kredi olarak, önümüzdeki dönemde de ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlarken, daha iyi bir gelecek için sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Sendikasyon kredisinin ortak koordinatörlüğünü Bank of America, The Commercial Bank, ve First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.; sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü Bank of America, Emirates NBD, Standard Chartered ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation; aracılığını ise Mizuho Bank üstlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ziraat Bankası ile JCB arasında anlaşma
PARA Ziraat, JCB ile anlaştı
Güncel banka faiz oranları nedir? Banka faizleri düştü! Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları nedir 2021
PARA Bankaların kredi faiz oranları (Güncel)
Küresel piyasalarda karışık seyir
PARA Küresel piyasalarda karışık seyir
TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 71 milyar lira verdi
PARA TCMB'den iki yeni repo ihalesi
Dijital Türk lirası gelecek yıl hayata geçirilecek
PARA Dijital Türk lirası geliyor
Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemelerinde son gün 1 Kasım
PARA Dikkat! 1 Kasım son gün
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları eylülde 121,3 milyar dolara yükseldi
PARA TCMB'nin resmi rezerv varlıkları açıklandı
Banka faizleri düştü! Bankaların (Ziraat Bankası, Vakıfbank banka (Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi) faiz oranları nedir? GÜNCEL
PARA Bankaların kredi faiz oranları (Güncel)
Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
PARA Vergi düzenlemesi Resmi Gazete'de
GSYH'de gelecek yıl yüzde 5 büyüme bekleniyor
PARA GSYH'de gelecek yıl yüzde 5 büyüme bekleniyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.