Yapı Kredi en yüksek notu aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Yapı Kredi en yüksek notu aldı

Yapı Kredi; Londra merkezli, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) yaptığı raporlamayla, Su Programı notunu B’den A-‘ye çıkararak, Türkiye finans sektöründeki en yüksek notu aldı. Böylece, ‘CDP Türkiye 2019 Su Lideri’ ödülünün sahibi olan Yapı Kredi, ayrıca İklim Değişikliği notunu da C‘den B’ye çıkardı.

Gökhan Erün
AA / HABERTURK.COM

Yapı Kredi; Londra merkezli, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) yaptığı raporlamayla, Su Programı notunu B’den A-‘ye çıkararak, Türkiye finans sektöründeki en yüksek notu aldı. Böylece, ‘CDP Türkiye 2019 Su Lideri’ ödülünün sahibi olan Yapı Kredi, ayrıca İklim Değişikliği notunu da C‘den B’ye çıkardı. Doğal kaynakların korunması ve en verimli şekilde kullanılmasını büyük bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “Yapı Kredi olarak uzmanlık alanımız olan finansın yanı sıra; sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularıyla da topluma değer katmaya devam ediyoruz. Çevresel performansımızı ölçmek amacıyla yıllık hedefler belirliyor ve bu konudaki performansımızı düzenli olarak ölçüyor ve kontrolünü sağlıyoruz. Bu anlayışla ülkemize ve toplumun sosyal ve ekonomik refahına uzun vadeli fayda sağlayacak pek çok öncü çalışmaya imza atıyoruz” dedi.

'DESTEK SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Yapı Kredi’nin 2019 yılında Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne kurucu imzacı olarak katılarak, sürdürülebilirlik alanında öncü bankalardan biri olduğunu bir kez daha teyit ettiğini vurgulayan Erün, şu değerlendirmede bulundu: “Sürdürülebilir bir dünya için iş süreçlerimizi uyumlamaya, projeler geliştirmeye ve bunların finansmanı için destek sunmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl, yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kullanılmak üzere beş yıl vadeli 50 milyon dolar tutarındaki ilk yeşil tahvil ihracımızı gerçekleştirdik. Son olarak, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi’nde (CDP),Su Programı notumuzu B’den A-‘ye çıkardık ve Türkiye finans sektöründeki en yüksek notu aldık. Ayrıca, İklim Değişikliği notumuzu C‘den B’ye çıkararak bu alanda çok önemli bir adım atmış olduk. Öte yandan, atık geri dönüşüm projesi kapsamında sürdürdüğümüz uygulamalarla 199,5 ton karbondioksitin atmosfere salınımının ve 18.752 ağacın kesilmesinin önüne geçtik. Böylece, 30.885 metreküp suyun, 5.197.344 kWh enerjinin ve 42.585 litre ham petrolün boşa harcanması önledik ve daha sürdürülebilir bir dünya için yeni adımlar attık, atmayı da sürdürüyoruz. Sürdürülebilirlik alanında attığımız adımlarla Yapı Kredi olarak sektörümüz ve ülkemiz için örnek kurum kimliğini senelerdir başarı ile taşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu anlayışla çalışmalarımıza devam ederek toplumumuzun, paydaşlarımızın ihtiyaçlarına doğru yanıt veren ve sınırları kaldıran hizmetler sunmayı sürdüreceğiz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Makineciler katı defans istiyor
İŞ-YAŞAMMakineciler katı defans istiyor
Sanayi dipten dönüş için haziran beklentisi
İŞ-YAŞAMSanayide dipten dönüş için haziran beklentisi
Lunaparklar açılış için izin bekliyor - haberler
İŞ-YAŞAMLunaparklar açılış için gün sayıyor
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci oldu
İŞ-YAŞAMROKETSAN'a yeni genel müdür
'Düşüş sadece ülkemize has değil'
İŞ-YAŞAMBakan Varank'tan 'sanayi üretimi' açıklaması
Bakan Pakdemirli: Üreticilere 886 milyon lira destek ödemesi bugün başlıyor
İŞ-YAŞAMÖdemeler bugün saat 18.00'de hesaplarda
Son dakika haberler: Gıdada taklit ve tağşişçiler ifşa edildi
İŞ-YAŞAMTaklit ve tağşişçiler ifşa edildi
Kırsal kalkınma için 138 projeye 120 milyon lira hibe
İŞ-YAŞAMKırsal kalkınmaya 120 milyon lira hibe
Hükümetten karayolları yatırımına 5 milyar TL ek ödenek
İŞ-YAŞAMKarayolları'na 5 milyar TL ek ödenek
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti açılıyor
İŞ-YAŞAMÜçüncü pist açılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X