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Yapı Kredi Leasing'e 'mavi ve yeşil' finansman

Yapı Kredi Leasing IFC ile 120 milyon dolarlık sürdürülebilirlik odaklı finansman anlaşması imzaladı. IFC böylece Türkiye'deki ilk 'mavi' kredi anlaşmasını imzaladı

Yapı Kredi Leasing'e 'mavi ve yeşil' finansman
HABERTURK.COM

Yapı Kredi Leasing, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 120 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre böylece Yapı Kredi Leasing, küçük ve orta ölçekli işletmelere sürdürülebilir ekonomiye geçişlerinde destek olacak. Yapılan anlaşmayla hem temiz su, su verimliliği ve atık su projeleri hem de yeşil enerji, enerji verimli ekipman, elektrikli araç ve şarj altyapısı, bina ve tesislerde enerji verimliliği iyileştirmeleri ve yenilenebilir enerji çözümleri gibi projeler finanse edilecek.

Sürdürülebilirlik ve yeşil enerji alanındaki yatırımları finanse etme konusunda lider olduklarını ifade eden Yapı Kredi Leasing Genel Müdür Fatih Torun, “Sürdürülebilirlik ve yeşil enerji konularının ne kadar önemli olduğunu tüm dünya olarak yeniden hatırlasak da Yapı Kredi Leasing olarak ilk günden beri bu konu üzerindeki hassasiyetimizi ve çabamızı sürdürüyoruz. IFC ile imzaladığımız kredi anlaşmasıyla sürdürülebilir ekonomiye verdiğimiz desteğe devam ediyoruz. IFC’nin ülkemizdeki Paris Anlaşması hedefine uygun olan ilk mavi kredi anlaşmasını yapmaktan dolayı da gururluyuz. Bu kaynak ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil enerjiye geçişlerindeki sürece destek vererek ülkemizin iklim hedeflerine ulaşmasına da yardımcı olmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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