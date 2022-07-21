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Yapı Kredi Leasing, Japonya Uluslararası İş Birliği Bankası (JBIC) ve BNP Paribas S.A. Tokyo ile 23.8 milyon dolarlık, 7 yıl vadeli finansman anlaşması imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre, kredinin yaklaşık 14 milyon dolarlık kısmını finanse eden JBIC böylece Türkiye'den bir leasing şirketi ile ilk kez bir işlem gerçekleştirmiş oldu.

Nippon İhracat ve Yatırım Sigortası (NEXI) tarafından sigortalanan kredi ile dört adet liman konteyner vincinin finansmanı sağlandı.



