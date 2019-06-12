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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yapı Kredi ve Dekar Yapı’dan “Ödeme Korumalı Finans Modeli”

Dekar Yapı, Çekmeköy Ömerli’deki yeni projesi Dekar Kıyıbahçe’yi tanıttı. 244 adet konuttan oluşan ve 500 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilecek projenin tanıtımı Çırağan Sarayı’nda, düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirildi. Dekar ve Yapı Kredi, Türkiye’de ilk kez bir projede uygulanacak "Ödeme Korumalı Finans Modeli"nde iş birliğine gitti. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, “Bu modelin gayrimenkul sektöründe bugüne kadar ki uygulamaları değiştireceğini öngörüyoruz” dedi.

Dekar Yapı

Yapı Kredi ile iş birliğine giderek yapılması planlanan projenin ilk etap teslimlerinin Nisan 2020’de, projenin tamamının ise Mart 2021’de teslim edilmesi öngörülüyor.

Dekar Kıyıbahçe, İstanbul Çekmeköy Ömerli’de 85 bin metrekare büyüklüğünde bir arazide, yaklaşık 500 milyon lira yatırım ile hayata geçirilecek. Projede, 84 ayrı blokta toplam 244 adet bahçeli dubleks ev bulunuyor. Dekar Kıyıbahçe’de evler, 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleriyle satışa sunulacağı belirtildi

Tanıtım toplantısında konuşan Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, geliştirdikleri projeler ile müşteriler ve yatırımcılardan çok olumlu dönüşler aldıklarını ve Dekar Yapı olarak bahçeli ev konsepti ile gayrimenkul sektöründe imzalarını attıklarını belirtti. Kuzu, Yapı Kredi ile yaptıkları iş birliği neticesinde Türkiye’de ilk defa uygulanan “Ödeme Korumalı Finans Modeli” ile sektörde fark yaratacaklarını ve örnek teşkil edeceklerini ifade etti.

Kuzu, günümüz koşullarında hangi bölgede neye ihtiyaç var olduğunu bildiklerini ve bir projeyi gerçekleştirirken empati kurduklarını dile getirerek, “Dekar olarak yatay mimarinin en güzel örneklerini ulaşılabilir fiyatlarla sunuyoruz. Projeye başladığımız günden bugüne kadar Anadolu yakasına katma değer sağlayacak bir proje geliştirmek için uzun süren araştırmalar ve analizler yaptık. Tecrübelerimiz ve bilgi birikimimiz ile ulaşılabilir bahçeli ev konseptinin en güzel örneğini sergileyeceğimiz Dekar Kıyıbahçe projesinde yeşil ve doğayla iç içe muhteşem bir site yaratacağız.” yorumunda bulundu.

YAPI KREDİ İŞBİRLİĞİ İLE TÜRKİYE'DE İLK KEZ UYGULANACAK FİNANSMAN MODELİ

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, bu yeniliği paylaşıyor olmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, bu projenin sektör açısından bir ilk olduğunu ve Türkiye’nin ilk özel bankası olarak 75’inci yıllarını kutladıkları bu yılda bu ilke imza atmanın kendilerini gururlandırdığını dile getirdi. Ülgen, “Çekmeköy Ömerli’de hayata geçecek olan Dekar Kıyıbahçe’nin müstakbel sakinlerine ‘Ödeme Korumalı Finansman Modeli’ni sunuyor olacağız.” dedi.

"ALIM BEDELLERİ ÜZERİNDE YAPI KREDİ BLOKESİ OLACAK"

İş birliği kapsamında projeden gayrimenkul satın almak isteyenlerin peşin ya da kredili olarak yaptıkları alım bedelleri üzerinde Yapı Kredi’nin blokesi olacağını anımsatan Ülgen, “Satın alınan gayrimenkul bedelleri üzerindeki blokaj proje ilerledikçe ilerleme aşamasına göre parça parça kaldırılacak. Yani, her ay bir denetim yapılacak, projedeki ilerleme belirlenecek ve Dekar ile yaptığımız anlaşma kapsamında ki ilerleme oranlarına göre blokeler kaldırılarak projenin finansmanı sağlanmış olacak. Böylece projenin sağlıklı bir şekilde tamamlanması sağlanmış olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

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