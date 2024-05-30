Yapı Kredi'ye 936 milyon dolar sürdürülebilir sendikasyon kredisi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, işlem, Yapı Kredi'nin Sürdürülebilir Finans Çerçevesi kapsamında kullandırılacak ilk sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyor.

Yapı Kredi'nin 442,5 milyon dolar ve 454,5 milyon avro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığı kredinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla SOFR + yüzde 2,50 ve Euribor + yüzde 2,25 şeklinde oldu. Sendikasyon kredisinin ortak koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank ve Emirates NBD, sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü First Abu Dhabi Bank, ING, Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation, aracılığını ise Abu Dhabi Commercial Bank üstlendi.

REKLAM "SON BİR YILDA YURT DIŞINDAN YAKLAŞIK 7 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE KAYNAK SAĞLAMIŞ OLDUK" Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, sürdürülebilir finans alanında öncü olma misyonuyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Erün, iş dünyasına sağladıkları finansmanlardan kaynaklanan etkinin çok geniş ve kuvvetli olduğunu bildiklerini ifade etti. Sahip oldukları dönüştürücü gücü, çevresel ve sosyal etkilerin yönetilmesinde büyük bir sorumlulukla kullandıklarını ve Türkiye'de sürdürülebilir finans alanında öncü bir rol üstlendiklerinin altını çizen Erün, şunları kaydetti: