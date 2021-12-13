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Türkiye’nin en fazla cari fazla veren sektörlerinden biri olan ve 224 ülkeye ürün satan yapı malzemeleri sektörü ihracatta yükselişine devam ediyor. Üretim ve istihdam odaklı çalışan sektörün ihracatı bu yıl ocak-kasım döneminde, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 46,82 oranında artarak 28,7 milyar dolar olarak hesaplandı. Aynı dönemde değerde en yüksek artışa sahip ürün grubu yüzde 64,64 ile demir çelik bazlı ürün grubu oldu. Yılın ilk on bir ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1,8 milyar dolar ile Birleşik Krallık oldu. Birleşik Krallık’ı, sırayla İsrail ve Almanya takip etti.

"KASIM AYI İHRACATI DA YÜKSELİŞTE"

Türk yapı malzemeleri sektörünün ihracattaki yükselişi kasım rakamlarına da yansıdı. Sektör geçtiğimiz ay 2,8 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam, bir yıl öncesine göre yüzde 34,25 artış anlamına geliyor. Yapı malzemeleri sektörü kasımda en fazla ihracatı 206 milyon dolar ile İsrail’e gerçekleştirdi. Birleşik Krallık 192 milyon dolar ihracatla ikinci sırada yer alırken, Almanya 184 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. İhracat odaklı sektör geçtiğimiz ay 197 ülkeye ürün satmış oldu. Yapı malzemeleri sektörünün ihracat rakamlarını değerlendiren Urfalılar, “Türk yapı malzemeleri sektörü olarak yılın son ayına da son derece yüksek ihracat rakamlarıyla girdik. Hedefimiz bu yılı en iyi seviyede kapatıp yeni yılda yeni hedeflere odaklanmak.” dedi.

"FİZİKSEL ETKİNLİKLER BAŞLIYOR"

Yapı malzemeleri sektörü olarak yeni dönemde fiziki fuarlara katılım sağlayacaklarını aktaran Urfalılar, “2020’nin başından beri ise ne yazık ki fuarlara katılım yapamadığımızdan bu konuda çok heyecanlıyız. Eylül ayında Dubai Big 5 fuarına katılım göstererek dünyanın en prestijli fuarlarından birinde sektörümüzü temsil etme fırsatına sahip olduk. Daha sonra Ekim ayında Libya Build, Kasım ayında Batimatec Cezayir fuarlarında sektörümüzü temsil ettik. 2022’de ise ABD’de düzenlenecek olan 4 fuara katılmayı planlıyoruz. Bunlar; Ocak’ta World of Concrete, Şubat’ta International Builders Show, Mart’ta New York Build ve Nisan’da Chicago Build. 2022’nin sonlarına doğru ise 2 adet milli katılım hedefliyoruz. Bunlar 3-6 Ekim’de Fransa’da Batimat Paris, 19-21 Ekim’de Meksika’da Expo Cihac Fuarları. Ekim ayının sonunda ise ayrıca Almanya’da Bauma Fuarı’na katılmayı planlıyoruz.” dedi.

"BÜYÜMEYE KATKIYI İHRACAT SAĞLAR"



Büyüme rakamları ile ilgili konuşan Urfalılar, “Türkiye ekonomisi için büyüme sanayinin büyümesiyle doğru orantılıdır. Türkiye ikinci çeyrekte bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 21,7 büyümüştü. 3. çeyrekte de genel olarak yüzde 7,4 sanayi de ise yüzde 10 büyüyerek büyüme trendinin devam ettiğini ve sadece baz etkisine bağlı olarak büyümediğini kanıtlamış oldu. 2021 üçüncü çeyrekteki ekonomik büyümemizde en yüksek katkıyı ihracat sundu, net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan oldu. Büyümeye katkı sağlayan faktörlerin başında ihracatın bulunması her zaman arzu edilen bir durum. Bu durumu kalıcı hale getirebilirsek uzun vadede ekonomimizi çok daha sağlam bir temele oturtmuş olacağız. Sanayi faaliyetlerindeki yüzde 10’luk artış da çok önemli. Bu büyüme rakamları şu anda doğru yolda olduğumuzu ve Orta Vadeli Planda hedeflenen yüzde 9’luk ekonomik büyüme hedefine doğru emin adımlarla yürüdüğümüzü gösteriyor.”