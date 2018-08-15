Buna göre, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 28,1, yüzölçümü yüzde 41,8, değeri yüzde 28,2, daire sayısı yüzde 46,1 düştü.

Söz konusu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 75,3 milyon metrekare oldu, bunun 39,5 milyon metrekaresi konut, 22 milyon metrekaresi konut dışı alanlar ve 13,8 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanları olarak hesaplandı.

Kullanma amacına göre 52 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,3 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 60,3 milyon metrekare ile en büyük payı aldı. Bunu 14,2 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 800 bin metrekare ile yapı kooperatifleri takip etti. Daire sayısına göre ise toplam 349 bin 985 dairenin 319 bin 251'i özel sektör, 27 bin 698'i devlet ve 3 bin 36'sı yapı kooperatifleri tarafından alındı.

İstanbul, yapıların toplam yüzölçümüne göre bakıldığında 8,5 milyon metrekare ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 4,9 milyon metrekare ile Ankara, 3,3 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Tunceli, Ardahan ve Şırnak oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul 43 bin 521 ile en yüksek payı alırken, bu ili 17 bin 995 daire ile İzmir ve 15 bin 859 daire ile Ankara takip etti. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Şırnak, Ardahan ve Tunceli olarak belirlendi.

İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZ ÖLÇÜMÜ AZALDI

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgeleri, bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzölçümü bakımından yüzde 0,3 azalırken, bina sayısı bakımından yüzde 1,7, değeri açısından yüzde 23,6 ve daire sayısı bakımından yüzde 1,9 yükseldi.

Bu yapıların toplam yüzölçümü 77 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 44,7 milyon metrekaresini konut, 16,9 milyon metrekaresini konut dışı alanlar ve 15,4 milyon metrekaresini ise ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanım amacına göre 58,7 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,5 milyon metrekare ile ofis ve iş yeri binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 64,8 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 10,8 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 1,4 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise toplam 397 bin 120 dairenin 352 bin 603'ü özel sektör, 37 bin 948'i devlet sektörü ve 6 bin 569'u yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre, 13,4 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 6,9 milyon metrekare ile Ankara, 4,4 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Şırnak, Ardahan ve Hakkari oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul 74 bin 196 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 28 bin 247 ile Ankara ve 28 bin 32 ile İzmir izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Şırnak, Ardahan ve Hakkari olarak belirlendi.

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