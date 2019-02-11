Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. M.E.'ye ait evde çok sayıda tarihi eser bulunduğunu tespit eden ekipler, belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre yapılan baskında, 45 sikke, 20 yüzük, 2 vazo, 2 yağdanlık ve 17 çanak olmak üzere toplam 167 parça tarihi eser ele geçirilirken, M.E. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.