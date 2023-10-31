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        Haberler Dünya Yapılan yeni bir araştırma dişi şempanzelerin de menopoza girdiğini ortaya koydu

        Yapılan yeni bir araştırma dişi şempanzelerin de menopoza girdiğini ortaya koydu

        Bilim insanları, 21 yıl boyunca bir şempanze topluluğunu gözlemledi ve yaşlanan dişi şempanzelerin hormonlarının, menopozda olan bir kadın gibi değiştiğini saptadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 17:38 Güncelleme: 31.10.2023 - 17:38
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        Menopoz, kadınların doğurganlık döneminin bittiğini gösteren doğal bir süreçtir. Bu zamana kadar bu biyolojik sürecin sadece insanlara özgü olduğu düşünülüyordu ancak 27 Ekim 2023'te Science dergisinde yayınlanan bir araştırma farklı bir gerçeğe işaret ediyor. 21 yıllık bir araştırma şempanzelerin de menopoz dönemine girdiğini ortaya koydu.

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        1995 ve 2016 yılları arasında bir ekip, Uganda'daki Kibale Ulusal Parkı'nın yağmur ormanlarında yaşayan bir şempanze topluluğunun davranışlarını gözlemledi.

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        Bu süre zarfında 185 dişi şempanzenin ölüm ve doğurganlık oranları ölçüldü. Şempanzelerin idrarlarından alınan örnekler, değişen hormon düzeylerini tespit etti. Şempanzelerin değişen hormonları, menopoza giren kadınların hormonlarıyla benzerlik gösteriyordu.

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        Bununla beraber gözlem topluluğu, şempanzelerin 30 yaşına kadar daha sık doğum yaptığını, 50 yaşından sonra hiçbir şempanzenin doğum yapmadığını da saptadı.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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