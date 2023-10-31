Yapılan yeni bir araştırma dişi şempanzelerin de menopoza girdiğini ortaya koydu

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Menopoz, kadınların doğurganlık döneminin bittiğini gösteren doğal bir süreçtir. Bu zamana kadar bu biyolojik sürecin sadece insanlara özgü olduğu düşünülüyordu ancak 27 Ekim 2023'te Science dergisinde yayınlanan bir araştırma farklı bir gerçeğe işaret ediyor. 21 yıllık bir araştırma şempanzelerin de menopoz dönemine girdiğini ortaya koydu.