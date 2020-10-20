Yaptığı maketlerle tarihi eserlerin tanıtımına katkı sunuyor - BATMAN

AA

Kıbrıs gazisi Cihan, Zeynel Bey Türbesi, Er-Rızık Camisi, Artuklu Hamamı, Koç Camisi, Roma Köprüsü gibi eserlerin maketlerini hazırladı.Ayrıca, Mescid-i Haram, Kubbet'üs-Sahra, Anıtkabir, Galata Kulesi, Kız Kulesi gibi Türkiye ve dünyada öne çıkan tarihi eserleri makete yansıtan Cihan yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra el sanatlarına yatkın olması nedeniyle maket yapmaya başladığını söyledi.

Hasankeyf'teki eserlerin tanıtımına katkı sunmak amacıyla ağırlıklı olarak yeni yerleşim yerine taşınan tarihi yapıların maketlerini yaptığını belirten Cihan, sipariş üzerine farklı yapıların da maketlerini hazırladığını aktardı.Maket yapımında kullandığı makineleri de kendisinin hazırladığını dile getiren Cihan, "Makineleri araştırdım. Fiyatı yüksekti. Bende bir hafta çalıştım ve ihtiyaç duyduğum makineleri de kendim yaptım." dedi.Maketleri belirli ölçeklerde hazırladığını anlatan Cihan, "Ölçekli çalışınca daha güzel oluyor. Geçtiğimiz yıl Batman'da bir sergimiz oldu. 10 bin kişi sergimizi ziyaret etti." diye konuştu.