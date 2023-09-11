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        Haberler Yaşam Yaptığı makyajlarla adeta bambaşka birine dönen makyözün inanılmaz değişimi

        Yaptığı makyajlarla adeta bambaşka birine dönen makyözün inanılmaz değişimi

        Sarah Andres, sosyal medya hesaplarından makyaj öncesi ve sonrasına dair çarpıcı paylaşımlar yapıyor. Makyaj sanatçısı, ilginç videolarıyla övgü aldığı gibi 'gerçekçi olmayan' görüntüsünden dolayı eleştirilere de maruz kalabiliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 16:33 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:33
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        Sarah Andres, Instagram ve Tiktok'ta geniş takipçi kitlesine sahip bir makyaj sanatçısı. Yaptığı makyajla adeta dönüşüm geçiren Sarah, görenleri kendine hayran bırakıyor. İşte, Sarah'ın en beğenilen işlerinden bazıları...

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        Fotoğraflar, Instagram'dan alınmıştır.

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