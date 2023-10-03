Yaptığınız seçim kişiliğinizin gizemli kısmını ortaya çıkarıyor! Hangi gözü seçtiniz?

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Kendi geçmişinizde sıkışıp kalmışsınız. İçten içe kapana kısılmış gibi hissediyorsunuz ama bazen bu hissin nereden geldiğini tam olarak belirleyemiyorsunuz da. Siz üzücü ve nahoş bir geçmişe sahip olan bir insansınız ve bu sizi bugün bile etkiliyor. Hayatınızın bir çeşit hastalıklı ve ironik bir şaka olduğunu düşünmeden edemiyorsunuz. Ama yine de çok güçlüsünüz ve günlük hayatınızdaki en küçük şeylerde bile her zaman mümkün olan her şekilde huzuru bulmaya çalışıyorsunuz. En karanlık düşüncelerinizi dünyayla paylaşmıyorsunuz ve durumlarla ve duygularınızla kendi başınıza başa çıkmayı öğrendiniz. Çok incindiniz ama bunu kendinize saklıyorsunuz. İnsanları harika bir şekilde analiz ediyorsunuz, ayrıca parçalandıklarında parçaları nasıl toparlayacağınızı da biliyorsunuz.

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Siz felsefi bir insansınız. Detayları gözlemlemeyi ve analiz etmeyi seviyorsunuz. Etrafınızdaki dünyayı anlamlandırmak için kelimeleri ve görselleri incelemeyi seviyorsunuz. Sanki her cümle bir bulmacadır ve onu parça parça çözmeniz gerekir çünkü ondan gerçek anlamı çıkarmanın tek yolu budur ve pek çok insan bunu yapamaz. Çok fazla düşünüyorsunuz ve aşırı analiz yapıyorsunuz. Bu şekilde, şeylerin daha derin anlamlarını öğrenebilirsiniz. Kendi düşüncelerinizde çok çabuk kaybolursunuz ve bu da algınızın bulanıklaşmasına neden olur. Neyin "doğru" veya "yanlış" olduğunu her zaman belirleyemezsiniz. Ancak dünyaya bazı konularda ne kadar emin olmadığınızı veya özgüveninizi herkese göstermek istemezsiniz. Hayatı karmaşık bir bulmaca olarak görüyorsunuz ve tüm parçaların nereye uyduğunu bulmaya çalışıyorsunuz. Bir şeyleri hiçbir zaman anlayamayabilirsiniz ama bu sizin için sorun değil.