Olay Bahçelievler Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bayramın ikinci günü meydana geldi. 2 çocuk annesi Ayşegül C.(48),kurşun yağmuruna tutuldu. Yaralanan Ayşegül C., Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan Ayşegül C., tedavi altına alındı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan kısa çalışmada şüphelinin mağdurun eşi Hasan Engin C. olduğu saptandı.

ÖLDÜRMEYE GELİNCE YAKALANDI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre polis yaptığı çalışmada, zanlının hastanede yaralı yatan eşini öldürmek için tekrar harekete geçeceğini belirledi. Hastanede güvenlik önlemi alan polis zanlıyı gözaltına aldı. Eşini öldürmek için hastaneye gelen zanlı kıskıvrak yakalandı.

EŞİ AYRILMAK İSTEMİŞ

Yakalanan zanlı sorgulanmak üzere Asayiş şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayı hızlıca araştıran Cinayet ekipleri önemli bilgilere ulaştı. Elde edilen bilgilere göre, zanlı 8 ay önce Manisa’da kızının kayınpederini de silahla yaraladı. Ve bu olay yüzünden cezaevine girerek yedi buçuk ay yattı. Cezaevinden çıktıktan sonra eşi Ayşegül C. ayrılmak istedi. Zanlı buna karşı geldi. Olay günü ayrılma konusu için konuşmaya giden zanlı, red cevabı alınca eşini kurşun yağmuruna tuttu. Olaydan sonra eşinin yaşadığını öğrenen zanlı bu kez öldürmek için hastaneye gittiği belirtiliyor. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.