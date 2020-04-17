Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edildi - TUNCELİ

AA

Merkez Kandolar Mahallesi'nde yaşayan Özden Gedik, arazide bitkin ve kanadı yaralı halde bir kızıl şahin buldu.Kızıl şahini, bulunduğu yerden alan Gedik, daha sonra kuşu ilçedeki veteriner kliniğine getirdi.Veteriner heküm Ezgi Gün tarafından ilk tedavisi yapılan kuşun, sol kanadında yara olduğu belirlendi.Yaralı şahinin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınıp tedavisi sonrası doğaya bırakılacağı öğrenildi.