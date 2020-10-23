Yaralı halde bulunan kerkenez yetkililere teslim edildi - ADANA

Tavşantepe Mahallesi'nde kedinin yaraladığı kerkenezi bulan Erdal Dirican, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne bildirdi.Mahalleye gelerek yaralı kerkenezi teslim alan yetkililer, tedavisinin yapılması için kuşu Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürdü.Kerkenezin tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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