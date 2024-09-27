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        Haberler Yaşam Yaralı leylekler baharı bekleyecek

        Yaralı leylekler baharı bekleyecek

        Şanlıurfa'da yaralı halde bulunduktan sonra bakım altına alınan, et ve ciğerle beslenen 2 leylek, ilkbaharda doğaya salınacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 11:38 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:38
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        Yaralı leylekler baharı bekleyecek
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında yaklaşık 2 ay önce yaralı olarak bulunan leylekler, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

        Burada yapılan muayenede doku yaralanması, enfeksiyon ve yetersiz beslenme tespit edilen hayvanlar, uzman ellerce iyileştirildi.

        Veteriner Hekim Uğur Özbay ve ekibi tarafından özenle bakılan 2 leylek, uçuş antrenmanları ve kanat egzersizlerinin tamamlanmasının ardından ilkbahar döneminde doğaya salınacak.

        "DUYARLI VATANDAŞLARIN SAYESİNDE KURTULDU"

        Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Veteriner Hekim Uğur Özbay, duyarlı vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonucunda 2 yaralı leyleği rehabilitasyon merkezine getirdiklerini söyledi.

        Leyleklerin tekrardan doğaya bırakılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Özbay, şunları kaydetti:

        "Bir tanesi 2 ay, bir tanesi de 1,5 ay önce geldi. Bunların hepsinde doku yaralanması vardı. Biz yaralarını, enfeksiyonlarını giderdik, tedavi ettik. Bu duyarlı vatandaşların sayesinde kurtuldu, kendi halinde bıraktığımızda ölecek olan hayvanlarımız. Bu dönemde güçlenme çalışmaları devam ettiği için bir dahaki göç dönemine kadar leylekleri güçlendirip doğaya kavuşturacağız."

        "CİĞER VE ETLE BESLİYORUZ"

        Hayvanlara özenle baktıklarına dikkati çeken Özbay, "Gerekli besin takviyeleri ve gıda veriyoruz, hayvanları ciğer ve etle besliyoruz. Onun dışında insana maruz bırakmamaya çalışıyoruz ki evcilleştirilmesin, özelliğini korusun. 2 leyleğimiz bizim geçici olarak misafirimiz. Şu an için mayıs ayına kadar onlara gözümüz gibi bakacağız. Tekrar doğaya salacağız" diye konuştu.

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