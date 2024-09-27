Yaralı leylekler baharı bekleyecek

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında yaklaşık 2 ay önce yaralı olarak bulunan leylekler, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Burada yapılan muayenede doku yaralanması, enfeksiyon ve yetersiz beslenme tespit edilen hayvanlar, uzman ellerce iyileştirildi.

Veteriner Hekim Uğur Özbay ve ekibi tarafından özenle bakılan 2 leylek, uçuş antrenmanları ve kanat egzersizlerinin tamamlanmasının ardından ilkbahar döneminde doğaya salınacak.

"DUYARLI VATANDAŞLARIN SAYESİNDE KURTULDU" Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Veteriner Hekim Uğur Özbay, duyarlı vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonucunda 2 yaralı leyleği rehabilitasyon merkezine getirdiklerini söyledi. Leyleklerin tekrardan doğaya bırakılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Özbay, şunları kaydetti: "Bir tanesi 2 ay, bir tanesi de 1,5 ay önce geldi. Bunların hepsinde doku yaralanması vardı. Biz yaralarını, enfeksiyonlarını giderdik, tedavi ettik. Bu duyarlı vatandaşların sayesinde kurtuldu, kendi halinde bıraktığımızda ölecek olan hayvanlarımız. Bu dönemde güçlenme çalışmaları devam ettiği için bir dahaki göç dönemine kadar leylekleri güçlendirip doğaya kavuşturacağız."