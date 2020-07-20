Yaralı martıya polis şefkati - SAMSUN

Tekkeköy Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Cengiz Kurtal ile Gazi Polis Merkezinde görevli polis memuru Bekir Yalkın, Samsun Adalet Sarayı bahçesinde yaralı martı buldu.Polis memurları, muhafaza altına aldıkları yaralı martıya elleriyle su içirdi.Kurtal ve Yalkın, daha sonra martıyı tedavi için Samsun Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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