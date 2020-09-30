Yaralı şahin tedavi altına alındı - AMASYA

Çaydibi köyünde büyükbaş hayvanlarını otlatan Necmettin Türköz, Faravga mevkisinde yerde yaralı halde duran şahini fark etti.Yetkililere haber veren Türköz, şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü personeline teslim etti.Avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen ve ilk müdahalesi yapılan şahinin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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