İlk gösterimi Nyon'da yapıldı 0:00 / 0:00

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Ahmet Necdet Çupur'un 'Yaramaz Çocuklar' adlı belgesel filminin gösterimi 52. Visions du Réel - Uluslararası Nyon Belgesel Film Festivali'nde yapıldı. Çupur'un filmin hem yönetmeni hem karakterlerinden biri olması sebebiyle yaşadığı kişisel yolculuğu da merak eden izleyicilerin filme gösterdiği ilgi oldukça yüksekti.

Türkiye - Fransa - Almanya ortak yapımı 'Yaramaz Çocuklar'ın yapımcılığını Liman Film, TS Productions ve Jyoti Film üstlendi. Film, yapım aşamasında Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Türkiye - Almanya Ortak Yapım Geliştirme Fonu, CNC Fransa, Sundance DFP prodüksiyon, Doha Film Enstitüsü, Hamburg Film Fonu ve Berlinale World Cinema Fund tarafından desteklendi. Post prodüksiyon aşamasında, Köprüde Buluşmalar ve Antalya Film Forum'dan ödül kazanan filmin poster tasarımını Daire Creative'ten Arda Aktaş üstlendi.