İtalya Futbol Federasyonu'nun Roma'daki binasında gerçekleşen ziyarette TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve İtalya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Marco Brunelli de yer aldı.

Yardımcı, Gravina'yı UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesinden dolayı kutladı. Ayrıca iki futbol adamı, UEFA'da birlikte çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederken yarınki maç için de birbirlerine şans dilediler.

Nezaket ziyareti Yardımcı ve Gravina'nın karşılıklı Türkiye ve İtalya Milli Takımları formalarını takdim etmeleri ile sona erdi.